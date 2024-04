Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr bringt Brand in Pizzeria schnell unter Kontrolle

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde gegen 22.40 Uhr von mehreren Anrufern über ein Feuer in einem Gebäude auf der Friedrichstraße in der Mülheimer Innenstadt informiert. Wenige Minuten später wurde bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte festgestellt, dass aus einer Pizzeria im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses dichter Qualm drang und dass sich noch ein Bewohner in einem der oberen Wohnungen befand. Die restlichen Bewohner konnten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unbeschadet verlassen.

Da bereits dichter Rauch in den Treppenraum drang, wurde durch einen unter Atemschutz vorgehenden Trupp umgehend die Menschenrettung eingeleitet. Der Bewohner konnte sicher aus dem Gebäude geführt werden und wurde anschließend zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben.

Parallel zur Menschenrettung ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins Innere der Pizzeria vor. Durch das schnelle Handeln konnte der Schaden auf das Lokal im Erdgeschoss begrenzt werden, dennoch musste anschließend durch den Energieversorger das Gebäude stromlos geschaltet werden.

Nach den abschließenden Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen konnte gegen 00:15 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, die zur Brandursache die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Feuerwehr war mit beiden Löschzügen, dem Führungs- und Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr, im Einsatz, während der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz sicherstellte. (RSch)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell