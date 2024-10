Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrlehrer kollidiert mit Fahrschüler

Schifferstadt (ots)

Am 21.10.2024, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Maxburgstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrschüler und seinem Fahrlehrer. Der Fahrschüler, welcher gerade eine Übungsstunde mit dem Motorrad absolvierte, bremste an einer Einmündung vorschriftsmäßig entsprechend der Rechts-Vor-Links Regelung ab. Dies übersah der hinter dem Fahrschüler fahrenden Fahrlehrer und kollidierte mit dem Motorrad. Der Fahrschüler stürzte zu Boden und erlitt hierdurch Verletzungen im Rückenbereich. Durch den Rettungsdienst wurde der Fahrschüler zwecks weiterer medizinischen Abklärung ins Vincentius-Krankenhaus in Speyer gefahren. Sowohl am Motorrad als auch am PKW des Fahrlehrers entstand Sachschaden.

