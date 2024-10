Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, vom Weißdornweg nach rechts in die Spaldinger Straße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer eine gerade die Fahrbahn der Spaldinger Straße querende 87-jährige Frau mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl. Durch den Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer fiel die 87-Jährige aus ihrem Krankenfahrstuhl und verletzte sich. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

