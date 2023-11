POL-SN: Vermisste Person leblos aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 12.10.2023

Schwerin (ots) - Nachdem es am gestrigen Abend in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch zu einem größeren Polizeieinsatz kam, wurden in weiterer Folge vier Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen: Gegen 21.20 Uhr kam es am Dreescher Markt zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigen Deutschen und zwei ...

mehr