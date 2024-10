Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Radfahrer fährt auf Auto auf und flüchtet- Zeugen gesucht (21.10.2024)

Radolfzell (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf dem Bahnhofplatz zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Straße "Bahnhofplatz" in Richtung der ARAL-Tankstelle unterwegs und musste auf Höhe des Fußgängerüberwegs am Bahnhof verkehrsbedingt warten. Ein unbekannter Mountainbikefahrer prallte in das Heck des Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr dieser einfach weiter. Zu dem Unfallverursacher liegt der Polizei die folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 170 Zentimeter groß, kurze lockige schwarze Haare, Der Mann trug eine orangefarbene Jacke und vermutlich eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

