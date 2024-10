Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor der Therme Konstanz (20.10.2024)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, ist es auf der Straße "Zur Therme" unmittelbar vor der Therme Konstanz zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigen Stand verließ ein 27-jähriger Gast das Bad und beleidigte aus nicht bekannten Grund einen ihm entgegenkommenden 23 Jahre jungen Mann und seine 21-jährige Begleiterin. Im weiteren Verlauf versuchte der Ältere den Jüngeren mehrfach zu treten und zu schlagen, was von diesem abgewehrt werden konnte. Die junge Frau versuchte zu schlichten und wurde vom 27-Jährigen beleidigt. Ein Bademeister, der die Auseinandersetzung beobachtete ging ebenfalls dazwischen und erhielt von dem aggressiven Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt er sich aggressiv und war beleidigend, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell