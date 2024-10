Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet- Polizei sucht Zeugen (20.10.2024)

Deißlingen A81 (ots)

Am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Sulz zu einem Unfall gekommen, dessen Verursacher anschließend geflüchtet ist. Ein 24-jähriger Fahrer eines Nissans war nach derzeitigen Stand mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Singen unterwegs. Hierbei wechselte er wohl auch mehrfach die Fahrstreifen, um schneller voranzukommen. Er schloss auf einen vor ihm fahrenden unbekannten Audifahrer auf. Zeitgleich wechselten sie von der rechten Fahrspur auf den linken Fahrstreifen. Auch ein dahinterfahrender 46 Jahre alter VW Multivan-Fahrer fuhr von der rechten auf die linke Fahrspur. Im weiteren Verlauf bremste der Audi-Fahrer ohne ersichtlichen Grund seinen Wagen stark ab, so dass der VW auf den Nissan auffuhr. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi ist es nicht gekommen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Audi-Fahrer einfach weiter. Hierbei soll es sich um einen silberfarbenen oder dunkelgrauen Audi Q3 oder Q5 vermutlich mit "DO" Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Zimmern, unter der Telefonnummer 0741 34879-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell