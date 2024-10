Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Firma- Hinweise erbeten (20.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Sonntagabend sind Unbekannte in die Werkstatt einer Firma in der Schramberger Straße eingebrochen. Gegen 20.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Stand ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der Streifen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell