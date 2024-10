POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Mafellstraße- Zeugen gesucht (18.10.2024)

Radolfzell (ots) - Ein Exhibitionist hat sich am frühen Sonntagabend auf dem Radweg der Stockacher Straße vor einer Frau entblößt. Gegen 18.30 Uhr war eine 61-Jährige auf dem Radweg von Radolfzell in Richtung der Anschlussstelle Radolfzell unterwegs. Auf Höhe des Waldkindergartens fuhr die Frau an einem dort ...

mehr