Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junger Autofahrer kommt von der Straße ab- über 6.000 Euro Blechschaden (20.10.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.45 Uhr, ist ein Unfall auf der Straße "Untere Laube" passiert, bei dem ein Blechschaden in Höhe von über 6.000 Euro entstanden ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines 3er BMW war auf der Straße Rheinsteig unterwegs und folgte dem Straßenverlauf zur Straße "Untere Laube". In der Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit zwei Metallpollern und zwei Verkehrszeichen zusammen. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am BMW entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die entstandene Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt.

