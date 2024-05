Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen/Schwerte - Zigarettenautomaten aufgesprengt

Kamen/Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (19.05.2024) in Kamen-Heeren-Werve an der Straße "Südfeld", in Höhe einer Bushaltestelle einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Zeugen hörten gegen 6.40 Uhr einen Knall und riefen die Polizei.

Durch die Sprengung lagen mehrere Plastikteile und Metallteile des Automaten über den Gehweg und die Straße verteilt - auch Zigarettenschachteln lagen noch in dem aufgesprengten Objekt.

Wie viele Schachteln und Bargeld die Unbekannten entwendeten, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

In Schwerte-Geisecke machten sich in der Nacht von Sonntag (19.05.2024), 20.00 Uhr auf Montag (20.05.2024), 19.25 Uhr ebenfalls unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Straße "Zum Wellenbad" zu schaffen.

Auch in diesem Fall informierte ein Zeuge die Polizei, als er einen aufgesprengten leeren Zigarettenautomaten auf einem Feldweg an den Ruhrwiesen, unweit des Ruhrtalradwegs in Höhe des Gutshofs Wellenbad, entdeckte. Auch hier lagen Kunststoff- und Metallteile um den Automaten verteilt.

Wie viel die Täter erbeuten konnten, steht ebenfalls noch nicht fest.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern in Kamen-Heeren-Werve und Schwerte-Geisecke geben kann, macht dies bitte bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell