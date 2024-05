POL-UN: Unna - Einbruch in Büro

Bergkamen (ots) - Im Zeitraum von 18.25 Uhr bis 19.20 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (19.05.2024) ein vor einem Haus an der Otto-Wels-Straße geparktes Quad entwendet. Zur Tatzeit war am Fahrzeug das amtlichen Kennzeichen UN-MS 18 angebracht. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Quads bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle ...

