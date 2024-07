Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 37-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein 90-Jähriger mit seinem Mercedes in der Heerstraße in Richtung Uhingen unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand lief ein Fußgänger. Bei der Vorbeifahrt touchierte der Senior den 37-Jährigen. Der stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Am Mercedes entstand Sachschaden am Außenspiegel.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

