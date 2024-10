Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Radweg der Stockacher Straße (20.10.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am frühen Sonntagabend auf dem Radweg der Stockacher Straße vor einer Frau entblößt. Gegen 18.30 Uhr war eine 61-Jährige auf dem Radweg von Radolfzell in Richtung der Anschlussstelle Radolfzell unterwegs. Auf Höhe des Waldkindergartens fuhr die Frau an einem dort stehenden Mann vorbei, welcher sich zu ihr umdrehte und an seinem Penis manipulierte. Die Frau kann den Unbekannten wie folgt beschreiben: zwischen 20 und 40 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß und sportliche Statur. Er trug einen dunklen Pullover und eine lange grau/ beige Hose.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Kriminalpolizei Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell