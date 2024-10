Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer prallt gegen geparktes Auto und flüchtet (19.10.2024)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, einen Unfall auf der Römerstraße verursacht und ist danach geflüchtet. Der 69-Jährige fuhr mit einem BMW auf der Römerstraße in Fahrtrichtung der Neufraer Straße und prallte ungebremst auf Höhe der Hausnummer 52 gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Audi A6. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi noch auf einen davor abgestellten Toyota Yaris geschoben. Der Fahrer stieg aus seinem Wagen aus, sprach noch kurz mit Zeugen und lief einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Rottweil ihn mehrere hundert Meter entfernt von der Unfallstelle antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass der 69-Jährige stark schwankte und nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von über 1,9 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro und am Toyota von etwa 2.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am BMW wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt.

