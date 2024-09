Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

Mainz - Laubenheim (ots)

In der Nacht vom 29.09.2024 auf den 30.09.2024 wurden vom Kiefernweg bis zur Alexander-Fleming-Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der oder die Täter schlugen bei bisher drei festgestellten PKWs die hintersten Scheiben ein, entwendeten jedoch nichts aus dem Fahrzeuginnenraum. Hinweise zum Täter bzw. den Tätern liegen derzeit nicht vor. Wer im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen machen konnte oder selbst frische Schäden am Fahrzeug festgestellt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell