Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verstärkte Verkehrsüberwachung in Mainz: Erfolgreiche Kontrollen in Ritterstraße und Ebersheimer Weg

Mainz (ots)

Mainz, [Datum] - Aufgrund zahlreicher Bürgerbeschwerden über vermehrten Durchgangsverkehr in den Fahrradstraßen Ritterstraße und Ebersheimer Weg haben die Polizeiinspektion Mainz 1 mit Unterstützung des PP-ELT und die Stadt Mainz am Montag eine gemeinsame Verkehrskontrolle durchgeführt.

Hintergrund

In den vergangenen Monaten war in beiden Straßen ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, da viele Verkehrsteilnehmer die aufgrund von Straßensperrungen eingerichteten Umleitungen abkürzten. Dies führte zu einer Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Radfahrer.

Erfolgreiche Maßnahmen

Die mehrstündigen Kontrollen in beiden Straßen führten zu folgenden Ergebnissen:

Ritterstraße (08:00-10:30 Uhr): 134 Fahrzeuge und 145 Personen kontrolliert, 114 Verwarnungen ausgesprochen, 1 Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ebersheimer Weg (08:00-10:00 Uhr): 64 Fahrzeuge und 73 Personen kontrolliert, 50 Verwarnungen ausgesprochen, 2 Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Schwerpunkte der Kontrollen

Die Beamten überprüften insbesondere, ob die Fahrzeugführer berechtigt waren, die Fahrradstraßen zu befahren. Zudem wurden Fahrerlaubniskontrollen durchgeführt. In einem Fall in der Ritterstraße gab ein Paketfahrer an, seinen Führerschein erst kürzlich erworben zu haben und diesen nicht mitgeführt zu haben. Im Ebersheimer Weg gab ein Fahrzeugführer an, seit 1995 ohne gültige deutsche Fahrerlaubnis zu fahren.

Zukünftige Maßnahmen

Die Stadt Mainz und die Polizeiinspektion Mainz 1 werden auch weiterhin verstärkt die Einhaltung der Verkehrsregeln in den Fahrradstraßen überwachen. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und für eine bessere Durchsetzung der bestehenden Verkehrsordnung zu sorgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell