Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Manga-Convention sorgt für Einsatz+Auseinandersetzung in Bus+Fahrzeuge beschädigt+Auseinandersetzungen in der Innenstadt+Streit um Parkplatz+Verkehrsunfall mit Alkohol+Unfallflucht,Hinweise erbeten

Wiesbaden (ots)

1.Besucher der Manga Convention sorgen für Polizeieinsatz, Wiesbaden, Hasengartenstraße, Samstag, 07.09.2024, 11:48 Uhr

(nm) Aus Vorfreude auf die besondere Veranstaltung zeigte ein Besucher seinem Begleiter in der Hasengartenstraße seine vollständige Verkleidung. Er legte seine Maskierung an und zeigte seine dazugehörige Pistole. Eine Zeugin konnte nicht ahnen, dass es sich um ein Kostüm handelte und verständigte aus Angst die Polizei. Da bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte oder nicht, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich um Besucher der "Connichi" Anime- und Manga-Convention handelte und sie glücklicherweise nur eine Spielzeugpistole mit sich führten.

2.Auseinandersetzung in Linienbus,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 07.09.2024, 18:00 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in einem Linienbus zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei weiblichen Fahrgästen, welcher in einem körperlichen Angriff endete. Gegen 18:00 Uhr geriet eine 47-jährige Wiesbadenerin mit einer anderen Frau in eine Auseinandersetzung. Im Verlaufe dieses Streitgesprächs griff die bislang unbekannte Täterin die 47-jährige an und verletzte sie leicht. Im Anschluss verließ die Täterin den Bus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sie wurde als etwa 45 - 50 Jahre, ca. 1,60 m groß, von schlanker Statur beschrieben. Sie sei dunkel gekleidet gewesen und führte eine dunkelgrüne Stofftasche mit sich. Zudem hatte sie auffällig lange Fingernägel. Nach Angaben der Geschädigten hatte die Täterin einen afroamerikanischen Phänotyp. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Person unter der 0611/345-2140 entgegen.

3.Fahrzeuge beschädigt,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, Freitag, 06.09.2024, 19:30 Uhr bis Samstag, 07.09.2024

(js) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Mainz-Kastel zwei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter nicht unerheblich beschädigt. Der Besitzer eines schwarzen BMW parkte seinen Pkw am Freitagabend in der Steinern Straße am Straßenrand. Als er am Samstagabend zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die Frontscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde ein weiteres beschädigtes Fahrzeug festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen Kleintransporter, welcher ebenfalls eine beschädigte Frontscheibe aufwies. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 2.000 Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem 2. Polizeirevier unter der 0611/345-2240 in Verbindung.

4.Mit Flasche angegriffen,

Wiesbaden, Moritzstraße, Samstag, 07.09.2024, 22:40 Uhr

(js) Am späten Samstagabend kam es nach einem verbalen Streit zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. Ein 30-jähriger sowie ein 39-jähriger Wiesbadener gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der 39-jährige mit einer Flasche auf den 30-jährigen zuging und versuchte, ihn damit zu schlagen. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren und den Angreifer zu Boden bringen. Der 30-jährige, der seinen Angreifer am Boden hielt, wurde nun von einem 40-jährigen angegriffen und mehrfach geschlagen. Er wurde hierbei aber nicht verletzt. Durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung konnten die Parteien getrennt werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden.

5.Streit endet mit Faustschlag,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 08.09.2024, 01:50 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen gerieten drei männliche Personen an einem Kiosk in der Schwalbacher Straße in einen Streit, welcher in einer Körperverletzung endete. Ein 37-jähriger Wiesbadener befand sich an dem Kiosk und geriet dort mit zwei männlichen Personen in eine verbale Auseinandersetzung. Im Zuge dieser sei der 37-jährige dann von einem der Täter geschubst und von dem anderen dann mit einem Faustschlag zu Boden geschlagen worden. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Die Täter flüchteten vom Tatort. Der erste Täter wurde als ca. 20 - 25 Jahre mit dunklen lockigen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Hose sowie ein weißes Hemd. Die zweite Person sei ebenfalls 20-25 Jahre gewesen, etwa 1,70 m groß, hatte dunkle kurze Haare, wobei die Seiten kurz und auf dem Oberkopf lockig gewesen seien. Dieser trug ein dunkelgrünes T-Shirt. Beide Personen hätten ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen oder Hinweisgeber dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

6.Mit Flasche zugeschlagen,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Samstag, 07.09.2024, 23:40 Uhr

(js) Am Samstagabend befand sich eine größere Personengruppe in den Reisinger Anlagen und konsumierte dort gemeinsam Alkohol. Der spätere Geschädigte, ein 60-jähriger aus Wiesbaden, konnte sein Mobiltelefon nicht auffinden und vermutete es bei seinen flüchtigen Bekannten. Nachdem er die Personen aufforderte, mit ihm nach seinem Handy zu suchen und auch teilweise an diese herantrat, um bei Ihnen nach dem Mobiltelefon zu suchen, wurde der 60-jährige unvermittelt mit einer Bierflasche geschlagen und hierdurch leicht verletzt. Die Personengruppe entfernte sich dann aus den Reisinger Anlagen. Die Person, die zugeschlagen hat, wurde als etwa 1,80 m groß, von schmächtiger Statur und dunkle gekleidet beschrieben. Der Geschädigte gab an, dass der Täter vermutlich somalischer Herkunft sei. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Personengruppe unter der 0611/345-2140.

7.Pfefferspray eingesetzt,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Sonntag, 08.09.2024, 03:15 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen wurde nach einer verbalen Auseinandersetzung gegen den späteren Geschädigten Pfefferspray eingesetzt. Der Geschädigte, ein 29-jähriger Wiesbadener, befand sich mit einem Bekannten am Mauritiusplatz und unterhielt sich mit diesem. Während des Gespräches seien zwei männliche Personen auf einem E-Scooter vorbeigekommen und es habe sei beim Vorbeifahren eine verbale Streitigkeit entstanden. Der 29-jährige ging kurz dem E-Scooter hinterher und bekam unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht besprüht. Die beiden nicht näher beschriebenen Personen fuhren auf dem Fahrzeug in Richtung Friedrichstraße davon. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung.

8.Parkplatzstreit endet in Schlägerei,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße Samstag, 07.09.2024, 23:40 Uhr

(nm) Wegen einem Parkplatz kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in einer Schlägerei endete. Ein 54-Jähriger Wiesbadener war auf der Suche nach einem Parkplatz. Dieser wurde durch einen, auf dem Parkplatz befindlichen 45-Jährigen Wiesbadener angesprochen und direkt ins Gesicht geschlagen. Dieser Streit entwickelte sich dann in eine Schlägerei zwischen 7 Personen. Alle Parteien trugen leichte Verletzungen davon. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

9.Verkehrsunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss Wiesbaden, Biebricher Allee Sonntag, 08.09.2024, 04:40 Uhr

(nm) Am frühen Sonntagmorgen endete die Fahrt eines 24-Jährigen an einem Baum in der Biebricher Allee. Der Wiesbadener wollte in Richtung Biebrich fahren, verlor in Höhe Grillparzerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde bei einer Alkoholkontrolle ein Wert von 2,5 Promille festgestellt. Bei dem Wiesbadener wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ebenfalls wurde sein Führerschein einbehalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter 0611/345-2340 in Verbindung zu setzen.

10.Unfallflucht

Wiesbaden-Frauenstein, Georgenborner Straße Sonntag, 08.09.2024, 05:00 Uhr

(nm) Am Sonntag, um 05:00 Uhr flüchteten zwei Personen nach einem Unfall aus einem Fahrzeug. Das Fahrzeug fuhr die Georgenborner Straße aus Richtung Georgenborn in Richtung Frauenstein. Dort verlor der Fahrer vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die Leitplanke und mehrere Poller. Zwei Personen konnten aus dem Fahrzeug in Richtung Frauenstein flüchten. Beide männliche Personen waren ca. 20-25 Jahre alt und schlank. Einer war ca. 190cm groß, hatte kurze blonde Haare und war komplett grau gekleidet. Der Zweite war etwas kleiner, hatte schwarze lockige Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Laut einem Zeuge haben die Personen mit russischem Akzent gesprochen. Das 3. Polizeirevier und der Regionale Verkehrsdienst haben die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell