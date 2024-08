Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Karambolage mit 12 Fahrzeugen

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Daimlerstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 16.20 Uhr

(akl) Ein 54jähriger Mann aus Wiesbaden hat am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall eine Person leicht verletzt und zwölf Fahrzeuge beschädigt. Der Mann befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem weißen Ford Focus die Daimler Straße in Fahrtrichtung Flachstraße. Dort kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen blauen VW Golf. Im weiteren Verlauf der Einbahnstraße kollidierte er teils rechts, teils links mit neun weiteren geparkten Fahrzeugen. Bei der Karambolage blieb er an einem grauen BMW hängen und drehte sich dabei um die eigene Achse. Hierbei erfasste er einen vorausfahrenden 68jährigen Rollerfahrer, der zu Fall kam und dessen Roller ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Der Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Alkoholisierung festgestellt, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

