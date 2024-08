POL-WI-KvD: +26-jähriger Polizist bei Biss verletzt+Fahrzeugbrand in Tiefgarage+25-jähriger Mann durch Flaschenwurf verletzt-Täter wird selbst Opfer+Pkw-Aufbrecher macht sich an geparkten Pkw zu schaffen+

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. 26-jähriger Polizist erleidet Bissverletzung,

Wiesbaden, Kaiser-Wilhelm-Straße,

Sonntag, 11.08.2024, 03:30 Uhr

(jul) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 26-jähriger Polizist in der Wilhelm-Kaiser-Straße durch einen Biss verletzt und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben.

Gegen 03:30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass sich die 19-jährige Tochter in der elterlichen Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde.

Im weiteren Verlauf des Einsatzgeschehens wurde ein 26-jähriger Polizeibeamte durch die 19-Jährige körperlich angegriffen und durch einen Biss in den Oberkörper leicht verletzt.

Die Frau wurde in der Folge in einer Wiesbadener Klinik untergebracht.

Der 26-jährige Polizist konnte das Krankenhaus nach einer ärztlichen Behandlung wieder entlassen.

Ein Strafverfahren gegen die Frau wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

2. Fahrzeugbrand in einem Parkhaus,

Wiesbaden, Kurhausplatz,

Samstag, 10.08.2024, 16:25 Uhr

(jul) Am Samstagnachmittag brannte ein Pkw in einem Parkhaus am Kurhausplatz in Wiesbaden.

Am Samstagnachmittag gegen 16:25 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Parkhaus am Kurhausplatz aus. Grund der Auslösung war ein Brand im Motorraum eines geparkten Pkw aufgrund eines technischen Defektes.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Brand im Motorraum bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste das Parkhaus evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

3. 25-jähriger Mann durch Flaschenwurf verletzt - Täter wird zum Opfer,

Wiesbaden, Marktstraße,

Samstag, 10.08.2024, 01:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mann durch einen Flaschenwurf gegen den Kopf leicht verletzt.

Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der Marktstraße auf einen Streit zwischen mehreren Personen aufmerksam.

Als dieser an die Gruppierung herantrat, um zu schlichten, wurde dieser von einer männlichen Person mit einer Glasflasche beworfen. Durch den Flaschenwurf erlitt der 25-Jährige eine Platzwunde am Kopf.

Im weiteren Verlauf wurde der bis dahin unbekannte Flaschenwerfer von mehreren unbekannten Personen attackiert und ebenfalls leicht verletzt. Bei den Personen habe es sich um "junge Männer" gehandelt. Weitere Hinweise auf die Angreifer liegen nicht vor.

Bei dem Flaschenwerfer handelte es sich um einen 18-jährigen Mann, welcher während der Anzeigenaufnahme am Tatort erschien und durch den Geschädigten identifiziert werden konnte.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechtes unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Anwohner durch Luftdruckwaffe verletzt,

Wiesbaden, Helmholtzstraße,

Donnerstag, 08.08.2024, 13:45 Uhr

(jul) Am Donnerstagmittag wurde ein 76-jähriger Anwohner in der Helmholtzstraße durch eine Luftdruckwaffe leicht verletzt.

Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Helmholtzstraße.

Durch das geöffnete Fenster wurde der Mann mit einer Luftdruckwaffe beschossen und dabei leicht verletzt. Das Projektil konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Pkw-Aufbrecher in Mainz-Kostheim unterwegs,

Mainz-Kostheim (Wiesbaden), Waldhofstraße, Samstag, 10.08.2024, 03:45 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen machte sich ein Pkw-Aufbrecher an den geparkten Pkw in der Waldhofstraße in Mainz-Kostheim zu schaffen.

Gegen 03:45 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Mann in der Waldhofstraße aufmerksam, welcher mit einem Stein die Seitenscheibe eines geparkten schwarzen Porsches einschlug. Als der Täter den Zeugen daraufhin wahrnehmen konnte, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Zelterstraße.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und den Fahndungsmaßnahmen konnte ein blauer Hyundai aufgefunden, bei welchem die Seitenscheibe durch die gleiche Tatbegehung beschädigt wurde.

Ob der Täter Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt. An den zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Täter sei ca. 35-40 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er habe ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, eine Bluejeans und Badelatschen getragen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell