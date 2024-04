Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen zwei LKW im Baustellenbereich auf der BAB 61 verursacht bis zu 11km Stau.

Dörth (ots)

Am 25.04.2024 um 16 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor der Anschlussstelle Emmelshausen ein Verkehrsunfall zwischen zwei LKW im Baustellenbereich. Ein LKW, welcher im dortigen Bereich in einer Nothaltebucht stand übersah beim wieder einfahren auf die Durchgangsfahrbahn einen dort fahren LKW. Durch den Zusammenstoß geriet der verursachende LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kam halb im Grünstreifen zum stehen. Für die Dauer der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur Einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Momentan ist die Richtungsfahrbahn zwischen der Anschlussstelle Boppard und der Anschlussstelle Emmelshausen für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Boppard abgeleitet. Es bildete sich ein Stau von bis zu 11km. Die Bergungsarbeiten und Sperrung der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen dürfte bis ca. 19:00 Uhr andauern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell