Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Berauscht Unfall gebaut+++Sexuelle Belästigung+++Brand in Gartenhütte+++

Wiesbaden (ots)

Unfall - Fahrer berauscht, Wiesbaden, Kapellenstraße, Freitag, 19.07.2024, 18:30 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Kapellenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro entstand und der Verursacher mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein 29-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Pkw Audi Cabriolet die Kapellenstraße aus Richtung Neroberg in Richtung Geisbergstraße und kam in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Mazda, welcher wiederum auf einen ebenfalls geparkten Pkw Skoda geschoben wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem mutmaßlichen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Aufgrund dessen wurde bei dem 29-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611-345-2140 in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Belästigung, Wiesbaden, Jägerstraße, Freitag, 19.07.2024, 20:42

(mw) Am Freitagabend kam es zunächst in einem Linienbus und später vor einer Gaststätte zu einer sexuellen Belästigung einer 14-jährigen Wiesbadenerin. Am Freitag kam es während der Busfahrt von Nordenstadt in die Innenstadt bereits zu einer Kontaktaufnahme zwischen dem Opfer und dem späteren Täter. Als sich das Mädchen nach dem Aussteigen in einem Restaurant in der Nähe der Waldstraße auf die Terrasse setzte, nahm der 79 Jahre alte Mann neben ihr Platz und berührte sie an der Brust. Nach mehrmaligen Versuchen aufzustehen, wobei der Täter das Mädchen am Oberschenkel wieder auf den Stuhl zog, gelang ihr die Flucht und sie offenbarte sich ihren Eltern, welche die Polizei an den Täter heranführte. Dieser wurde festgenommen und mit auf das Polizeirevier genommen.

Brand in Gartenhütte, Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Samstag, 20.07.2024, 02:03 Uhr

(mw) Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Kleingarten zwischen der Stegerwaldstraße und der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Brand einer Gartenhütte, bei dem ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro entstand. Durch mehrere Anwohner aus Dotzheim wurde in der Nacht auf Samstag Brandgeruch bei der Feuerwehr gemeldet, welche wenig später eine private Gartenlaube in Vollbrand feststellen konnte. Das Feuer hatte bereits auf eine benachbarten Gartenhütte übergegriffen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar. Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

