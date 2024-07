Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Zwei Brände in Wiesbaden+++25-jähriger Polizist leicht verletzt+++Friseursalons angegangen+++

Wiesbaden (ots)

1. Täter flüchtet und verletzt dabei einen 25-jährigen Polizisten leicht, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Reisinger Anlagen, Mittwoch, 17.07.2024, 14:30 Uhr (jul) Am Mittwochnachmittag wurde ein 25-jähriger Polizeibeamte bei dem Fluchtversuch eines Mannes leicht verletzt. Am Mittwochnachmittag führten Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen im Bereich der Reisinger Anlagen in Wiesbaden durch. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigten die Einsatzkräfte einen 20-jährigen Mann zu kontrollieren. Als dieser die Polizeikräfte als solche wahrnahm, ergriff der Mann die Flucht. Dabei rannte er auf den 25-jährigen Polizisten los und erwischte ihn dabei mit seiner Schulter im Gesicht. Durch weitere heraneilende Einsatzkräfte konnte der Mann anschließend festgenommen werden. Der 25-jährige Polizeibeamte wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der folgenden Durchsuchung konnten Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer bei dem 20-Jährigen aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann das Polizeirevier wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetzes verantworten.

2. Zwei Brände in Wiesbaden

Wiesbaden, "Am Wingert" und "An der Hochheimer Straße", Mittwoch, 17.07.2024, 13:50 Uhr und 14:20 Uhr, (jul) Am Mittwochmittag ereignete sich zunächst ein Küchenbrand in Wiesbaden-Nordenstadt. Kurze Zeit später stand eine Gartenhütte im Wiesbadener Ortsteil Delkenheim in Vollbrand. Um 13:50 Uhr meldeten mehrere Anwohner in der Straße "Am Wingert" in Nordenstadt einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die alarmierten Feuerwehr- und Rettungskräfte konnte die Meldung bestätigt werden. Bei dem Brand handelte es sich um einen Küchenbrand im ersten Obergeschoss. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehrkräfte wurde lediglich die Küche der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 50.000 Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt ursächlich für den Küchenbrand. Gegen 14:20 Uhr konnte durch aufmerksame Zeugen eine brennende Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Freizeithof Sophienland" in Wiesbaden-Delkenheim festgestellt werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Auch bei diesem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Brandursachenermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Friseurgeschäfte angegangen,

Wiesbaden, Innenstadt, Dienstag, 16.07.2024 bis Mittwoch, 17.07.2024 (js) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Wiesbadener Innenstadtbereich zwei Friseurgeschäfte von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen bislang unbekannte Täter in einen Salon in der Dotzheimer Straße ein und entwendeten aus einer Schublade einen geringen Bargeldbetrag. Ebenfalls in dieser Nacht, gegen 03:30 Uhr, versuchten Einbrecher einen Friseursalon in der Emanuel-Geibel-Straße aufzubrechen, scheiterten aber an der Sicherung der Eingangstür. Im zweiten Fall könnte eine vermutlich männliche Person, von schlanker Statur, bekleidet mit einer langen Hose sowie einem Hoodie in Zusammenhang stehen. Die Person führte eine Umhängetasche mit sich. In beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

