Polizei Hamburg

POL-HH: 240611-1. Zuführung nach Einbruch in mehrere Baucontainer in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.06.2024, 23:30 Uhr

Tatorte: Hamburg-Ottensen, Leonore-Mau-Weg

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend im Hamburger Stadtteil Ottensen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Container auf einer Baustelle aufgebrochen zu haben. Heute muss er sich vor einem Haftrichter verantworten.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am gestrigen Abend eine verdächtige Person auf einer Baustelle in Ottensen und verständigte die Polizei. Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 25 (PK 25) bemerkten auf dem Baustellengelände zunächst zwei augenscheinlich aufgebrochene Container und sahen bei der weiteren Absuche des Geländes, wie ein Mann sich mit einer Brechstange an einem Fenster eines Bürocontainers zu schaffen machte und in diesen einstieg.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den Verdächtigen daraufhin auf frischer Tat ertappt vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie bei ihm die Brechstange sowie mehrere Handys. Im Zuge einer abschließenden Überprüfung des Baustellengeländes fanden die Beamtinnen und Beamten einen weiteren aufgebrochenen Baucontainer. In den insgesamt fünf betroffenen Baucontainern waren unter anderem mehrere Spinde geöffnet worden. Bisher steht nicht fest, ob etwas gestohlen worden ist.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und führte den 31-jährigen Polen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg dem Untersuchungsgefängnis zu. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Beamtinnen und Beamten des Einbruchsdezernats der Region Altona (LKA 122) geführt und dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell