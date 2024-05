LPI-SHL: Aufhebungsmeldung - Vermisste Zwillinge wohlbehalten aufgefunden

Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen ein. Sie öffneten im Inneren mit Gewalt mehrere Türen, nahmen Bargeld von etwa 1.500 Euro an sich und flüchteten unbemerkt. Weiterhin entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der ...

