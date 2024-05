Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zweimal über zwei Promille

Meiningen (ots)

Am frühen Sonntagabend fiel einem Zeugen ein Radfahrer in der Dolmarstraße in Meiningen auf, da dieser sehr unsicher fuhr und trotz Verkehrs einfach die Fahrbahn querte. Es kam aufgrund dessen zur verbalen Auseinandersetzung mit einem Autofahrer auf der Straße, was einen Einsatz der Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zur Folge hatte. Ein mit dem 31-jährigen Radfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille, was die unsichere Fahrweise erklärte und eine Blutentnahme zur Folge hatte. Das Fahrrad übergaben die Polizisten an seinen Begleiter mit der Belehrung, das Fahrrad nur noch zu schieben, da dieser auch stark alkoholisiert war. Den Hinweis missachtete der 30-jährige schnell, denn er stieg zwei Straße weiter auf das Fahrrad und fuhr los. Die Polizeibeamten stellten ihn fahrend fest und brachten auch ihn aufgrund des Atemalkoholwertes von 2,17 Promille zur Blutentnahme. Beide Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

