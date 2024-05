Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzte bei Moped-Ausfahrt

Suhl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei einer angemeldeten Moped-Rundfahrt kam es am 04.05.2024 gegen 15 Uhr zwischen Hümpfershausen und Eckardts. Beim Überholen streifte ein Simsonfahrer ein weiteres Kleinkraftrad. Beide Fahrer kamen zu Fall und wurden leicht verletzt und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Noch vor Eintreffen der Polizei lies der Unfallverursacher sein Gefährt von der Unfallstelle abholen. Zudem wurde bei ihm in einem Atemalkoholtest ein Wert von 0,83 Promille festgestellt. Durch den per Hubschrauber vor Ort gebrachten Notarzt wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurden beide Verletzten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen kann, wird gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens 0114800/2024 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

