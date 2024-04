Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Geestemünde: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Scheiben klirrten am frühen Morgen: Unbekannte Täter sind am Sonntag, 28. April, zwischen 7 und 7.30 Uhr in ein Gebäude an der Weidestraße in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein, um in das Mehrfamilienhaus einzudringen. Dort durchsuchten sie Büroräume, entwendeten unter anderem Lebensmittel und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

