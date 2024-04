Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Taschenraub in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

In der Bremerhavener Innenstadt hat bereits am Freitag, 19. April, ein bislang noch unbekannter Täter versucht einer 42-jährigen Frau die Tasche zu entreißen. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die Pflegedienstmitarbeiterin gegen 21 Uhr an der Bürgermeister-Smidt-Straße / Ecke Theodor-Heuss-Platz auf, als sich ihr jemand von hinten nährte und versuchte, eine Tasche zu entreißen. Der 42-Jährigen gelang es, den Angriff abzuwehren. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute und mit einer blutenden Nase in die Richtung der Großen Kirche.

Der Mann wird als 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll schwarzes, lockiges Haar mit rasierten Seiten gehabt und mit einem weißen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Zudem soll er in Begleitung einer weiteren männlichen Person in ähnlichem Alter gewesen sein.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem Täter oder der Begleitperson geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

