Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer verhindert Einbruch in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Einbrecher von seinem Vorhaben abgebracht hat in der Nacht zum heutigen Freitag, 26. April, offenbar ein 47 Jahre alter Autofahrer im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Bremerhavener gegen 2.20 Uhr mit seinem Auto auf der Hafenstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Ecke zur Dorotheastraße bemerkte er einen Mann, der offenbar soeben versuchte, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes einzuschlagen. Der 47-Jährige bremste, wendete und fuhr zurück in Richtung Geschäft. Als der derzeit noch unbekannte Täter feststellte, dass sein Vorhaben aufgeflogen war, flüchtete er in Richtung Goethestraße. Der Zeuge versuchte noch, dem Flüchtigen hinterherzufahren, verlor ihn dann aber aus den Augen. Zeitgleich wurde auch eine Anwohnerin aus der Nachbarschaft auf den Einbruchsversuch aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei.

Der Täter wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben und soll zur Tatzeit mit einem dunklen Basecap sowie mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell