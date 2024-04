Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Girls´- und Boys´- Day 2024: Polizei Bremerhaven öffnet Türen für rund 80 Schülerinnen und Schüler

Bremerhaven (ots)

Heute war es wieder soweit: Die Polizei Bremerhaven hat auch am diesjährigen Girls'- und Boys'- Day - dem bundesweiten Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung - wieder ihre Türen geöffnet. Rund 80 Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse hatten damit die Möglichkeit, spannende Einblicke in die verschiedensten Tätigkeiten der Polizei zu erhaschen.

Um kurz vor neun ging es los: In Kleingruppen erkundeten die Schülerinnen und Schüler das Stadthaus 6. Auf dem Plan standen neben dem Streifenwagen und einem Polizeimotorrad natürlich auch ein Polizeirevier von innen anschauen und die Einsatzdienstausrüstung der Beamten zu begutachten. Auch einen Gefangenentransporter und das Polizeigewahrsam samt Zellen konnten unter die Lupe genommen werden. Weiter ging es beim Erkennungsdienst: Hier erfuhren die Jungen und Mädchen, wie das genau mit den Fingerabdrücken und Verbrecherfotos funktioniert und was es eigentlich mit Schuhabdruckspuren auf sich hat. Dass auch bei der Polizei ohne IT nichts läuft, machten die Fachleute aus dem polizeieigenen IT-Bereich deutlich. In der Einsatzleitstelle ging es um das Thema Notruf 110: Wo kommen die Anrufe eigentlich an, und wie bekommen die Polizisten von dort ihre Einsätze?

Zu guter Letzt durfte eins natürlich nicht fehlen: die Diensthunde! Eindrucksvoll wurde hier demonstriert, was ein Diensthund im Team mit seinem Hundeführer alles so leisten kann: Einen Einbrecher zu stellen war dabei nur ein kleiner Ausschnitt.

Wenn es auch bis zum Schulabschluss noch ein bisschen dauert, vielleicht sind die kleinen Gäste von heute die Polizistinnen und Polizisten von morgen.

Wer sich schon jetzt für das duale Studium bei der Polizei Bremerhaven interessiert, Infos zum Auswahlverfahren sind unter www.fit-genug.de zu finden. Für weitere Fragen zum Berufsstart bei der Polizei Bremerhaven steht auch gerne das Team der Einstellungsberatung unter einstellungen@polizei.bremerhaven.de oder unter den Rufnummern 0471/953-1330 und -1331 zur Verfügung. Euer Entschluss steht fest und ihr möchtet euch bei uns bewerben? Hier geht es zum Bewerbungsportal: www.karriere-polizei.de .

Die Polizei Bremerhaven bietet ebenfalls die Möglichkeit eines Schüler- oder Schnupperpraktikums. Weitere Infos dazu sind auf unserer Homepage unter www.polizei.bremerhaven.de/schnupperpraktikum.html zu finden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell