POL-HAM: Unbekannte beschädigen Außenspiegel

Hamm (ots)

An mindestens vier geparkten Fahrzeugen machten sich unbekannte Vandalen in der Nacht von Samstag, 18. November, auf Sonntag, 19. November, in der Magnolienstraße und am Knäppers Grund zu schaffen.

Die bislang Unbekannten beschädigten jeweils einen der Außenspiegel, wobei in der Magnolienstraße drei Wagen und am Knäppers Grund ein geparkter Wagen beschädigt worden sind.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 9160 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

