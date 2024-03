Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Schmuck aus geparktem Pkw - Fotofahndung

Essen (ots)

45133 E.-Rüttenscheid: Am 2. Mai 2022 stahl ein unbekannter Mann Schmuck aus einem geparkten Opel Insignia, während der Besitzer daneben saß. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Unbekannten.

Ein bislang unbekannter Täter beobachtete einen 77-jährigen Mann, als dieser einen Juwelier auf der Bredeneyer Straße betrat. Nachdem der Velberter den Juwelier verließ und sich mit einem Schmuckbeutel in sein Auto an der Wiedfeldstraße setzte, öffnete der Unbekannte unvermittelt die Türen des Opels. Er griff nach dem Stoffbeutel samt Schmuck und flüchtete in Richtung Bredeneyer Straße. Der Velberter verfolgte den Dieb zu Fuß bis auf Höhe der Einigkeitsstraße, wo er ihn jedoch aus den Augen verlor.

Der Unbekannte sei 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Er habe eine Art Klemmbrett sowie ein Plakat mit sich geführt. Der Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit einem Foto sucht das KK32 nun nach dem Unbekannten. Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/131194

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell