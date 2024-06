Polizei Hamburg

POL-HH: 240610-4. 11-Jährige ermöglicht Festnahme eines mutmaßlichen Exhibitionisten in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.06.2024, 13:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenstraße, Walter-Möller-Park

Nachdem sich gestern ein zunächst Unbekannter offenbar mehrfach gegenüber Kindern entblößt hatte, erkannte ein Mädchen den Tatverdächtigen wenig später wieder und ermöglichte dessen vorläufige Festnahme.

Die 11-Jährige ließ ihre Mutter um 15:21 Uhr die Polizei alarmieren, nachdem sie kurz zuvor den Mann wiedererkannt hatte, der sich gegen 13:30 Uhr auf einem Spielplatz im Walter-Möller-Park vor ihr und ihren zwei Freunden im Alter von zehn entblößt hatte. Direkt nach der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen hatten nicht zum Antreffen des mutmaßlichen Exhibitionisten geführt.

Keine zwei Stunden später gelang es Polizistinnen und Polizisten aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des Mädchens und seiner Mutter, den 56-jährigen Deutschen in der Holstenstraße vorläufig festzunehmen.

Im Rahmen der anschließend vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernommenen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Mann gestern für insgesamt fünf gleichgelagerte Taten im Walter-Möller-Park (4 x) sowie in der Nähe eines Spielplatzes am Lokstedter Steindamm in Eppendorf (1 x) verantwortlich sein könnte. Ein Richter ordnete heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Fachabteilung für Sexualdelikte (LKA 42) und der Staatsanwaltschaft dauern an. Hierbei prüfen die Strafverfolgungsbehörden auch, ob der 56-Jährige noch für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell