POL-F: 240507 - 0488 - Frankfurt - Gallus: Nachbar raubt einen Schuh

Frankfurt (ots) - (ha/gae) Polizeibeamte haben am Samstagmorgen, den 04.05.2024 gegen 11:00 Uhr in der Westerbachstraße in einem Einkaufsmarkt in Rödelheim einen 24 - jährigen Mann festgenommen, der zuvor versuchte Falschgeld an den Mann zu bringen. Der später Beschuldigte begab sich mit seinem Einkauf an die ...

