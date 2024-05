LPI-NDH: Schwelbrand auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft

Hundeshagen (ots) - Am Dienstagnachmittag geriet kurz vor 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Nebengebäude in der Straße Freiheit in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Der Dachstuhl des Nebengebäudes brannte vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach gegenwärtiger ...

