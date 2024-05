Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Mauerwerk kollidiert und davon gefahren

Nägelstedt (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in Nägelstedt eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Pfarrgasse. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte dieser auf die Straße Zum Unstruttal abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mauerwerk einer Garage. Daran entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Verursachte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0136930

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell