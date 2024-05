LPI-NDH: Autofahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Montag ist ein 74 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in der Kyffhäuserstraße offenbar unvermittelt durch einen Unbekannten angegriffen worden. Der bislang unbekannte Täter attackierte den Geschädigten gegen 16 Uhr, während er in dem Supermarkt einkaufte. Der 74-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete nach der Tat. Die Polizei ermittelt wegen ...

