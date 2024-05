LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Langensalza (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, die Untergasse in Bad Langensalza. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte die Fahrerin, in der Tränkgasse zu wenden. Als sie rückwärts auf die Untergasse auffuhr, kollidierte ein Mopedfahrer, der auf der Straße Untergasse unterwegs war, mit dem Pkw. Der Mopedfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem ...

