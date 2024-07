Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++27-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt+++Unbekannte bedrohen Familie+++Bei Verkehrskontrolle mehrere Straftaten aufgedeckt+++

1. 27-jähriger Polizeibeamter bei Angriff verletzt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 13.07.2024, 01:15 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 27-jähriger Polizeibeamter in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden angegriffen und dabei leicht verletzt.

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Pärchen in der Philippsbergstraße gegen geparkte Fahrzeuge schlagen und treten würde. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Pärchen in der Schwalbacher Straße angetroffen werden. Der 24-jährige Mann und die 21-jährige Frau waren alkoholisiert und verhielten sich unkooperativ gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf der Personenkontrolle schlug die Frau dem 27-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Der Polizeibeamte erlitt durch den Faustschlag und die anschließende Festnahme leichte Verletzungen. Die 21-jährige Frau wurden bei der Festnahme ebenfalls leicht verletzt.

Die Frau konnte nach den polizeilichen Maßnahmen das Polizeirevier verlassen. Ihr Begleiter musste zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

An den geparkten Fahrzeugen im Bereich Schwalbacher Straße / Philippsbergstraße konnten keine Beschädigungen festgestellt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Familie wird von 2 Unbekannten in Grünanlage bedroht, Wiesbaden, Sophie-Bickel-Weg (Alter Friedhof) Samstag, 13.07.2024, 15:25 Uhr

(Sc) Am Samstagnachmittag wurde eine Familie am helllichten Tag von 2 zunächst Unbekannten bedroht und beleidigt.

Am Samstag um 15:30 Uhr ging der 28-Jährige Geschädigte mit seiner Frau und dem 6-Jährigen Sohn im Bereich des Alten Friedhofs in Wiesbaden spazieren. Die Familie traf im Bereich des Sophie-Bickel-Weg / Johannes-Maaß-Straße auf 2 männliche Personen, die anfingen die Familie zu beleidigen und zu bedrohen.

Der 28-Jährige Geschädigte zog daraufhin einen Teleskopschlagstock, um sich und seine Familie zu beschützen. Die beiden Unbekannten bewaffneten sich daraufhin mit einem Metallgegenstand aus einer nahegelegenen Baustelle. Es kam daraufhin zu wechselseitigen weiteren Beleidigungen und Bedrohungen, aber keinen Schlägen.

Vor Eintreffen der Polizei flohen die Täter auf einem Fahrrad in Richtung des Nerotals und wurden kurzfristig durch Polizeikräfte verfolgt, konnten aber unerkannt fliehen.

Bei intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden aber beide Täter festgenommen.

Gegen die zwei festgenommenen Täter wird jetzt wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Gegen den eigentlichen Geschädigten wird wegen des Besitzes und der Bedrohung mit einem Teleskopschlagstock ermittelt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an den KVD Wiesbaden oder das 1. Polizeirevier unter 0611/345-2042.

3. Bei Verkehrskontrolle mehrere Straftaten aufgedeckt, Mainz-Kostheim, Anton-Hehn-Straße, Samstag, 13.07.2024, 22:25 Uhr

(dme)Einen alkoholisierten Autofahrer, der zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein unterwegs war, stellte eine Streife des 2. Polizeireviers am späten Samstagabend im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim fest.

Gegen 22:25 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Steinern Straße auf ein Auto aufmerksam und entschloss sich, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser reagierte nur zögerlich auf die Anhaltesignale, kam aber schließlich in der Anton-Hehn-Straße in Mainz-Kostheim zum Stehen.

Bei der Kontrolle konnte bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer aus Wiesbaden ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Darüber hinaus wurde bei dem Autofahrer eine geringe Menge Kokain aufgefunden, sodass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er hiervon zusätzlich beeinflusst war. Zu guter Letzt konnte der 39-jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Er wurde auf das 2. Polizeirevier gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Der Mann muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

