Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Berliner Straße, Gustav-Stresemann-Ring, Mainzer Straße, Rheinstraße Samstag, 13.07.2024, zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr

(akl) Zwei Fahrzeugführer stehen im Verdacht, sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr beginnend in der Berliner Straße stadteinwärts ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert zu haben. Ein schwarzer 1er BMW und ein grauer Mercedes G500 Geländewagen befuhren die Berliner Straße stadteinwärts mit überhöhter Geschwindigkeit und überholten dabei andere Verkehrsteilnehmer rechts über die dortige Busspur. Auf Höhe des Blitzers sollen sie auf die vorgeschriebene Geschwindigkeit abgebremst haben, um anschließend wieder zu beschleunigen und vom äußerst rechten auf den linken Fahrstreifen in Richtung Gustav-Stresemann-Ring abzubiegen. Bei diesem Fahrmanöver sollen sie mehrere andere Fahrzeuge geschnitten haben, welche abbremsen mussten. Auf dem Gustav-Stresemann-Ring sollen beide mehrere Ampeln bei Rotlicht passiert haben, um dann über die Mainzer Straße in die Rheinstraße einzufahren. Beide Fahrzeuge konnten durch Polizeistreifen angehalten werden. Die Autos und Mobiltelefone wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Führerscheine führten keine der beteiligten Personen mit. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen und Geschädigte, die Angaben zu der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge und den Fahrzeugführern machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell