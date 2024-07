Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Kritzmow

Landkreis Rostock (ots)

Am Sonntag, den 7. Juli 2024, kam es gegen 17 Uhr in 18198 Kritzmow zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Kradfahrer mit seinem 14 Jahre alten Sozius die Satower Straße (B105) in Richtung Rostock. Auf Höhe des Stover Weges nahm ihnen plötzlich ein Pkw Mercedes die Vorfahrt, der auf die B105 einbog, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Aufgrund dessen kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Krad. Der Kradfahrer und sein Sozius stürzten und verletzten sich dabei schwer. Sie wurden umgehend in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes verließ nach dem Zusammenprall sein Fahrzeug und flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort. Nach wenigen Minuten kehrte er jedoch wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Die aufnehmenden Beamten stellten bei dem 35 Jahre alten Pkw Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,00 Promille fest. Er musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme unterziehen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 50.000 Euro. Die Satower Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

