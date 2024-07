POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Schwerin

Rostock (ots) - Am Mittwochabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines PKW im Veilchenweg in Hagenow, bei dem der PKW komplett abbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Carport, eine Hecke und ein weiterer PKW in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Hagenow konnte den Brand löschen. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Der ...

mehr