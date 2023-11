POL-HM: Diebstahl von hochwertiger Sicherungstechnik

Bodenwerder (ots) - Am Montag (13.11.2023) kam es zwischen 17.00 Uhr und 18:15 Uhr in der Rühler Straße, Höhe Nr. 11, in Bodenwerder zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde dabei ein am rechten Fahrbahnrand parkender Pkw BMW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Da am Unfallort die Abdeckkappe eines schwarzen Pkw Daimler Benz, E-Klasse, ab Baujahr 2016, aufgefunden ...

