Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person in Friedrichsmoor

Neustadt-Glewe (ots)

Am 06.07.2024, um 18:22 Uhr, kam es auf der L092 bei Friedrichsmoor zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Skoda, welcher aus Richtung Friedrichsmoor in Fahrtrichtung Rusch unterwegs war, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Alleebaum. Die 74-jährige deutsche Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Bergungsarbeiten durch die eingesetzten Feuerwehren aus Neustadt-Glewe und Hohewisch dauerten über eine Stunde an. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwerin verbracht und dort notoperiert. Nach aktuellem Stand ist sie derzeit außer Lebensgefahr. Die Strecke zwischen Friedrichsmoor und Rusch war während des Rettungseinsatzes über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 10.000 Euro. Samuel Härdter PHR Ludwigslust

