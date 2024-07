Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Luftgewehr löst Polizeieinsatz aus+++Uber-Fahrer geprellt und geschlagen+++Pfefferspray eingesetzt+++Frau belästigt+++"Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Schießübungen mit einem Luftdruckgewehr lösen größeren Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Samstag, 27.07.2024, 19:05 Uhr (jul) Am Samstagabend lösten Schießübungen mit einem Luftdruckgewehr einen größeren Polizeieinsatz im Bereich des Kurt-Schumacher-Ringes in Wiesbaden aus. Gegen 19:05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen, welche augenscheinlich mit einem Gewehr hantierten und offensichtlich auch mehrere Schüsse auf ein Gebäude abgaben. Aufgrund dieser Feststellung wurde der Bereich des Kurt-Schumacher-Ringes durch die Einsatzkräfte weiträumig umstellt. Im weiteren Verlauf konnte ein 48-jährige Mann und eine 35-jährige Frau im Bereich der Klarenthaler Straße angetroffen werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte bei dem Pärchen ein Luftdruckgewehr aufgefunden und sichergestellt werden. Beschädigungen durch die Schießübungen an den umliegenden Häusern und öffentlichen Einrichtungen wurden nicht festgestellt. Beide Personen wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht, welches sie im Anschluss der Maßnahmen wieder verlassen konnten. Für die Bevölkerung und Anwohner bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

2. Fahrt nicht bezahlt und geflüchtet,

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Freitag, 26.07.2024, 22:45 Uhr (js) Am Freitagabend wurde ein Uber-Fahrer Opfer eines Zechbetrugs und wurde von den Tätern zudem auch noch körperlich angegangen. Gegen 22:45 Uhr befand sich der Fahrer in seinem schwarzen VW-Touran mit vier Fahrgästen auf der Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Mainz. Bereits während der Fahrt sei es zu Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber dem Fahrer, einem 38-jährigen Wiesbadener, gekommen. Aufgrund der fortwährenden Beleidigungen stoppte der Wiesbadener den Touran etwa auf der Mitte der Brücke. Die Insassen verließen nun das Fahrzeug und entfernten sich, ohne den Fahrtpreis zu entrichten. Hierauf ging der Geschädigte den Personen hinterher und wurde von zwei Fahrgästen angegriffen und mit Schlägen traktiert. Der 38-jährige begab sich zurück in sein Fahrzeug, während die Täter in Richtung Mainz flüchteten. Einer der Angreifer wurde als ca. 24 Jahre, etwa 1,75 m groß, von normaler Statur mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Er trug eine blaue Jeans sowie ein braunes T-Shirt. Die zweite Person war ebenfalls ca. 24 Jahre, ca. 1,80 m groß, von kräftiger Statur mit kurzen schwarzen Haaren. Dieser war bekleidet mit einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Insgesamt handelte es sich um vier Fahrgäste, wobei die anderen beiden nicht aktiv gegen den 38-jährigen vorgingen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 zu melden.

3. Geschlagen und Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, Kochbrunnenplatz, Sonntag, 28.07.2024, 01:35 Uhr (js) Am frühen Sonntagmorgen kam es am Kochbrunnenplatz zu einer Auseinandersetzung, der ein verbaler Streit vorangegangen war. Ein 46-jähriger amerikanischer Staatsbürger geriet mit einer 3 -4-köpfigen Personengruppe am Kochbrunnenplatz in Streit und wurde von einer männlichen Person niedergeschlagen. Im Anschluss daran wurde noch Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt. Er wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten in Richtung Taunusstraße. Der Haupttäter wurde als 20 - 25 Jahre, etwa 1,80 m groß, südländischer Phänotyp mit schwarzen zurückgegelten Haaren beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt. Die weiteren Personen konnten lediglich als 20 - 25 Jahre mit dunklen Haaren und einer Größe zwischen 1,70 m und 1,80 m beschrieben werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der 0611/345-2140 entgegen.

4. Junge Frau belästigt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 27.07.2024, 23:30 Uhr (js) Am Samstagabend wurde eine junge Frau von einer unbekannten männlichen Person unsittlich berührt und bedrängt. Die 21-jährige Geschädigte lief die Bahnhofstraße in Richtung Rheinstraße, als sich ihr in Höhe der Reisinger Anlage eine männliche Person näherte und ihr zunächst ans Gesäß griff. Der Täter bedrängte die Dame weiterhin, bis diese sich gegen die Zudringlichkeiten wehrte. Der Täter ließ nun von ihr ab und flüchtete in Richtung des Parkes. Er wurde als ca. 1,78 m groß, 25 - 30 Jahre, von schlanker Statur beschrieben. Er soll eine südländische Erscheinung gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose sowie grauen Turnschuhen mit weißer Sohle der Marke Adidas. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr - Samstag, 27.07.2024, 02:30 Uhr und Samstag, 27.07.2024, 19:00 Uhr - Sonntag, 28.07.2024, 03:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Freitag und Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden.

Durch die Einsatzkräfte wurden an beiden Tagen mehrere Personengruppen mit insgesamt - 65 - Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

