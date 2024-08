Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Spielothek ausgeraubt+++Mit Messer und Pfefferspray angegriffen+++Mit Motorradhelm zugeschlagen+++Körperverletzungen bei Gartenparty+++Wohnungseinbrüche+++Körperverletzung bei Unfallflucht+++

Wiesbaden (ots)

1. Spielothek ausgeraubt, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Freitag, 02.08.2024, 22:45 Uhr

(dme) In der Carl-von-Linde-Straße im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim überfiel ein Unbekannter am Freitagabend eine Spielothek und erbeutete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Kurz vor Ladenschluss betrat der bislang unbekannte Täter die Spielothek. Er hielt dem 43-jährigen Angestellten ein Messer vor und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Nachdem der Mitarbeiter der Aufforderung nachkam, griff der Täter in die Kasse und entwendete das Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Maybachstraße. Der anwesende Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr gefasst werden. Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, unter 30 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 180 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, schwarze Basecap, schwarzes Messer ähnlich einem Küchenmesser.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 erbeten.

2. Mit Messer und Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden, Adlerstraße, Freitag, 02.08.2024, 22:05 Uhr

(dme) Nachdem es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war, wurde ein 38-jähriger Mann aus Wiesbaden am vergangenen Freitagabend in der Adlerstraße in der Wiesbadener Innenstadt von einem 27-jährigen Mann aus Dieburg mit einem Messer und einem Pfefferspray angegriffen. Der 38-jährige befand sich im Nahbereich eines Kiosks als er auf der Adlerstraße mutmaßlich mit dem 27-jährigen Täter aus nicht näher bekannten Gründen in Streit geriet. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung zog der Täter ein Messer und stach seinem Kontrahenten hiermit in den Oberarm. Im Anschluss traktierte er das Opfer noch mit einem Pfefferspray. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Röderstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Ergreifung des Täters. Seine Identität konnte allerdings ermittelt werden. Der 38-jährige Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-2140 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

3. Mit Motorradhelm zugeschlagen, Wiesbaden, Wellritzstraße, Freitag, 02.08.2024, 23:10 Uhr

(dme) Am späten Freitagabend kam es in der Wellritzstraße im Wiesbadener Westend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann aus Wiesbaden und einem bislang unbekannten Täter, der dem Geschädigten unter anderem mit einem Motorradhelm auf den Kopf schlug. Gegen 23:10 Uhr war der 28-jährige Geschädigte in der Wellritzstraße unterwegs, als er mit dem späteren Täter in Streit geriet. Im Zuge dessen schlug der Täter seinem Opfer zunächst mit der Faust ins Gesicht und holte anschließend mit einem Motorradhelm aus um dem 28-jährigen hiermit auf den Kopf zu schlagen. Dieser erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde und musste von der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief leider erfolglos. Er wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 180 cm groß, europäischer Phänotyp, blonde Haare. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 zu melden.

4. Körperverletzungen bei Gartenparty, Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 03.08.2024, 01:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag kam es zu mehreren Körperverletzungen in Zusammenhang mit einer Gartenparty in der Hagenauer Straße. Ein 21-jähriger Wiesbadener sei in der Nacht zum Samstag gegen 01:00 Uhr einer Feierlichkeit verwiesen worden, nachdem er einen 24-jährigen Wiesbadener und eine 19-jährige Wiesbadenerin geschlagen und gewürgt haben soll. Beim Verlassen der Örtlichkeit soll sich der 21-Jährige uneinsichtig verhalten haben und weiter provokant in Richtung der Partygäste verhalten haben. Mehrere Personen sollen daraufhin dem Störenfried gefolgt sein. Er soll dann von der Personengruppe zu Boden geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein. Hierbei wurde dieser verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Die Gruppe der Schläger flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Haupttäter der Personengruppe wurde als männlich, circa 25 Jahre alt, 190 cm groß und mit blonden lockigen Haaren beschrieben. Er sei mit einem engen blauen T-Shirt bekleidet gewesen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345 2540 entgegen.

5. Mehrere Wohnungseinbrüche, Wiesbaden, Wagemannstraße und Mühlgasse, Freitag, 02.08.2024, 09:00 bis 19:00 Uhr,

(thi) Einbrecher waren am Freitag in Wiesbaden unterwegs, wobei die Täter in zwei Mehrfamilienhäuser einbrachen. Im Zeitraum von Freitag dem 02.08.2024, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in eine Wohnung in der Wagemannstraße ein und entwendeten einen Tresor samt Bargeld sowie Schmuckstücke. Ebenfalls am Freitag im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Mühlgasse ein und entwendeten Bargeld. In beiden Fällen konnten die Diebe unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Körperverletzung bei Unfallflucht, Saarstraße / Waldstraße, Wiesbaden, Freitag, 02.08.2024, 22:50 Uhr - 23:05 Uhr

(dme) Zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Körperverletzung kam es am späten Freitagabend in der Saarstraße in Wiesbaden. Nach dem Zusammenstoß zweier Autos flüchtete der Verursacher zunächst mit seinem PKW. Im weiteren Verlauf flüchteten die Fahrzeuginsassen fußläufig, wobei einer hiervon einer zufällig vorbeifahrenden Radfahrerin in der Waldstraße gegen den Arm schlug. Die beiden beteiligten Autos fuhren auf der Saarstraße aus der Wiesbadener Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Erich-Ollenhauer-Straße auf nebeneinander befindlichen Spuren. Das verursachende Fahrzeug, ein grauer VW Golf, wechselte dann den Fahrstreifen und touchierte hierbei den rechts neben ihm fahrenden Taxifahrer. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin über die Erich-Ollenhauer-Straße in den Straßenmühlenweg. Hier verließen insgesamt drei Insassen das Fahrzeug und flüchteten fußläufig weiter in Richtung Waldstraße. Dort kam es im Bereich des Kreisverkehrs zur Homburger Straße zu einem Angriff auf eine zufällig vorbeifahrende 40-jährige Radfahrerin aus Wiesbaden, welche beim Vorbeifahren von einem der Flüchtenden auf den Arm geschlagen und hierdurch leicht verletzt wurde. Alle drei Flüchtigen werden als männlich, 16-25 Jahre alt, mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer habe ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose getragen, ein weiterer ein Poloshirt und eine graue kurze Hose. Von welcher der Personen der Schlag ausging, ist bislang nicht bekannt. Der unfallverursachende VW Golf wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Das 3. Polizeirevier und der Regionale Verkehrsdienst haben die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

7. Fahrzeugbrand durch technischen Defekt, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 02.08.2024, 17:35 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag kam es vermutlich in Folge eines technischen Defekts zu einem Fahrzeugbrand in der Sonnenberger Straße. Der Fahrer eines Renault Kleinbusses mit schweizer Zulassung bemerkte während der Fahrt eine zunächst leichte Rauchentwicklung im Bereich des Motors, weswegen er das Fahrzeug am Straßenrand abstellte. Die Rauchentwicklung intensivierte sich, sodass der Renault nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die Flammen griffen auf einen danebenstehenden Pkw Volvo über, welcher ebenfalls erheblich beschädigt. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es an einem angrenzenden Hotel zu Glasbrüchen an der Gebäudefront. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wiesbaden gelöscht.

8. Zigarettenautomat gesprengt, Wiesbaden, Castellumstraße, Sonntag, 04.08.2024, 03:00 Uhr

(cho) Am frühen Sonntagmorgen sprengten mindestens drei Täter einen Zigarettenautomaten in Mainz-Kastel und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten. Mehrere Zeugen konnten im Bereich der Castellumstraße mitten in der Nacht einen lauten Knall wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat auf unbekannte Art und Weise gesprengt wurde. Dabei entstand Sachschaden mindestens im hohen vierstelligen Bereich. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte direkt nach der Tat im unmittelbaren Nahbereich drei Wiesbadener im Alter zwischen 22 und 25 Jahren an einem Eingang zu einem Mehrfamilienhaus, die sich sehr verdächtig verhielten und alarmierte umgehend die Polizei. Die jungen Männer konnten dann im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung ergab weitere Hinweise auf eine Tatbeteiligung der Personen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0611/345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

9. Wohnungsbrand nach technischem Defekt, Wiesbaden, Weher Köppel, Samstag, 03.08.2024, 22:50 Uhr

(cho) Am späten Samstagabend kam es vermutlich in Folge eines technischen Defekts zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohnerin einer Wohnung des Mehrfamilienhauses konnte am späten Samstagabend einen verschmorten Geruch in ihrer Wohnung wahrnehmen und diese glücklicherweise noch rechtzeitig und nahezu unverletzt verlassen. An einer Ladestation für ihren elektrischen Rollstuhl kam es vermutlich zu einem technischen Defekt, sodass sich die Batterie entzündete. Diese Flammen griffen auch auf angrenzendes Mobiliar über und entzündeten dieses. Die Frau konnte die Feuerwehr eigenständig alarmieren und der Rauchwarnmelder im Haus warnte die übrigen Bewohner des Hauses vor der Gefahr, sodass diese das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen konnten. Die Wiesbadener Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen und die Wohnungsinhaberin wurde vorsorglich zur Kontrolle in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

