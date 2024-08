POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Baumaschinen in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad in der Butjadinger Straße in Burhave den Radweg in falscher Richtung und übersah auf Höhe der Rüstringer Straße einen entgegenkommenden 17-Jährigen Fahrradfahrer aus Berlin. Es kam zu einem ...

mehr