Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad in der Butjadinger Straße in Burhave den Radweg in falscher Richtung und übersah auf Höhe der Rüstringer Straße einen entgegenkommenden 17-Jährigen Fahrradfahrer aus Berlin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Berliner leicht verletzte.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrrad des 17-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungs- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrrad-Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/26940 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell