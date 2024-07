POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine junge Frau hat am Montag, 29. Juli 2024, gleich zwei Ladendiebstähle in Delmenhorst begangen. Nach der zweiten Tat wurde sie von der Polizei gestellt. Weil gegen sie bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gefahren. Die Frau fiel zunächst gegen 12:10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der ...

